Трамп приказал нанести авиаудары по ИГ в Нигерии после убийств христиан

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ночь на Рождество американские военные нанесли авиаудары по позициям боевиков «Исламского государства» (ИГ) на северо-западе Нигерии. По словам Трампа, удары были направлены против террористов, которых он обвиняет в преследовании и убийствах христиан.

Как отмечают СМИ, решение о военной операции было принято после того, как Трамп ранее поручил Пентагону подготовить вмешательство для защиты христиан в Нигерии. Представители вооружённых сил США заявили, что удары проводились по запросу нигерийских властей, однако точное число жертв пока неизвестно.

Ранее Трамп не раз публично выражал обеспокоенность по поводу насилия против христиан в северных регионах Нигерии и даже угрожал приостановить помощь стране, если власти не примут меры. Его заявления вызвали широкий резонанс как в США, так и в Нигерии.