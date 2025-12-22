Калифорния готовится к сильным зимним штормам, которые, по прогнозам синоптиков, принесут проливные дожди, наводнения и обильные снегопады в рождественскую неделю. Национальная метеорологическая служба США объявила предупреждения о зимнем шторме и наводнениях для значительной части штата.

Так называемая «атмосферная река» обрушилась на Калифорнию с интенсивными осадками. В Южной Калифорнии прогнозируются сильные ливни с высоким риском внезапных наводнений, особенно в районах, пострадавших от лесных пожаров. Власти предупреждают о возможных селевых потоках, подтоплениях улиц и опасных условиях на дорогах.

В Центральной Калифорнии и в районе залива Сан-Франциско также ожидаются продолжительные дожди, которые могут привести к разливу малых рек и ручьёв, а также к локальным подтоплениям и обесточиванию в городах. В горных районах, включая Сьерра-Неваду и округ Моно, объявлены предупреждения о сильных снегопадах — на высотах выше 2400 метров может выпасть до нескольких метров снега.

Сообщается, что в результате предыдущих ливней на севере штата уже зафиксированы человеческие жертвы и значительный ущерб. Власти призывают жителей ограничить поездки, подготовиться к возможным отключениям электроэнергии и внимательно следить за официальными предупреждениями.

Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Жителям Калифорнии рекомендуется соблюдать меры безопасности и быть готовыми к ухудшению погодных условий в ближайшие дни.