В Нью-Мексико русскоязычный мужчина захватил грузовик UPS и был отпущен судом

Появились новые детали дела 35-летнего Мухаммеда-Эмина Идрисова, который 8 сентября вынудил водителя UPS отвезти его в Альбукерке.

По данным суда, Идрисов подрезал фургон UPS, забрался в кабину и заявил, что «его хотят убить». Водитель успел позвонить в 911, после чего мужчина заставил его ехать более 40 миль до Альбукерке. Полиция остановила грузовик на I-40 у съезда на Унисер.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в суде, Идрисов был задержан и обвинён в незаконном лишении свободы и нападении. Несмотря на серьёзность обвинений, суд освободил его без залога: он получил низкую оценку риска, а прокуратура не подала ходатайство о его удержании под стражей.

Шериф Джон Аллен раскритиковал решение, отметив, что Идрисов собирается уехать обратно в Нью-Йорк: «Теперь нам придётся разыскивать его по всей стране. Что мы делаем?»

Условия освобождения для : оставаться в округе Бернальильо, не употреблять алкоголь, не иметь оружия и отмечаться в службе досудебного контроля.

Прокуратура направила дело в федеральные органы для проверки возможных нарушений законов США.