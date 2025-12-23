Опубликованы новые фотографии из архива Джеффри Эпштейна, на которых запечатлены паспорта, в том числе украинский и российский

В США обнародована новая серия фотографий из архива финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления и умершего в тюрьме в 2019 году. Снимки были опубликованы членами Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии в преддверии установленного срока раскрытия материалов Министерства юстиции по делу Эпштейна.

Среди опубликованных изображений — фотографии паспортов, предположительно принадлежавших женщинам из окружения Эпштейна. Как сообщают американские и международные СМИ, в числе документов фигурируют паспорта Украины и России. Также на снимках присутствуют фотографии с частного острова Эпштейна, рукописные записки, контактные данные и изображения известных и влиятельных лиц, входивших в его социальный круг.

По данным конгрессменов, около 70 фотографий были получены с компьютеров и электронной почты Эпштейна. Публикация материалов направлена на повышение прозрачности расследования и усиление давления на Министерство юстиции с требованием полностью раскрыть так называемые «файлы Эпштейна».

При этом законодатели подчёркивают, что наличие документов или изображений в архиве Эпштейна само по себе не свидетельствует о причастности упомянутых лиц к преступлениям. Расследование обстоятельств международной сети сексуальной эксплуатации, связанной с Эпштейном, продолжается.

