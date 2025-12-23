Власти Калифорнии объявили о повышении минимальной заработной платы. Согласно информации Департамента производственных отношений штата (California Department of Industrial Relations), с 1 января 2026 года минимальная оплата труда в Калифорнии составит 16,90 доллара в час для всех работодателей.

При этом для отдельных отраслей уже действуют более высокие ставки. Так, с 1 апреля 2024 года минимальная зарплата для работников ресторанов быстрого питания установлена на уровне 20 долларов в час. С 16 октября 2024 года повышенные требования к оплате труда начали применяться и к ряду работников сферы здравоохранения — в зависимости от типа медицинского учреждения.

В департаменте отмечают, что многие города и округа Калифорнии устанавливают собственные минимальные ставки, которые могут превышать общештатный уровень. Список местных минимальных зарплат публикуется и обновляется Калифорнийским университетом в Беркли.

Большинство работников в штате обязаны получать не ниже установленного минимума, однако закон предусматривает отдельные исключения, разъяснённые в официальных разъяснениях и часто задаваемых вопросах, опубликованных на сайте ведомства.

Власти Калифорнии подчёркивают, что повышение минимальной заработной платы направлено на защиту работников и адаптацию доходов к росту стоимости жизни в штате.