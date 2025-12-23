Департамент внутренней безопасности США (DHS) объявил о расширении программы добровольного выезда для нелегальных мигрантов на праздничный период. Те, кто подпишется на самоудаление через приложение CBP Home до конца года, получат $3 000 стимулирующей выплаты и бесплатный билет домой. Кроме того, использование приложения освобождает участников от любых гражданских штрафов за нарушение иммиграционного законодательства.

«С января 2025 года 1,9 миллиона нелегальных мигрантов добровольно покинули страну, десятки тысяч воспользовались программой CBP Home. В этот рождественский сезон стимулирующий бонус для добровольного выезда увеличен в три раза — $3 000, но только до конца года», — заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноем. «Нелегальным мигрантам стоит воспользоваться этим предложением, иначе их найдут, арестуют и депортируют, и они больше никогда не смогут вернуться».

Процесс самоудаления через CBP Home быстрый и бесплатный: достаточно скачать приложение, заполнить информацию о себе, после чего DHS организует и оплатит поездку домой.

Те, кто не воспользуется специальным предложением, будут подвергнуты аресту, депортации и лишены возможности вернуться в США.

Ранее нелегальным мигрантам предлагали $1 000 и бесплатный билет домой.