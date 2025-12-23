Мать из Лос-Анджелеса протаранила машину подозреваемых в ограблении, спасая свой дом
В Лос-Анджелесе женщина на внедорожнике G-Wagen столкнулась с автомобилем предполагаемых грабителей, которые собирались ограбить её дом.
Мать троих детей, проживающая в США более десяти лет, находилась вне дома по делам, пока её дети оставались с бабушкой. Во время телефонного звонка она услышала крики незнакомцев и немедленно бросилась домой. Прибыв на место, женщина протаранила припаркованную Honda подозреваемых, что заставило грабителей в панике скрыться.
Позже полиция обнаружила внутри их автомобиля инструменты для взлома.
Инцидент был снят на видео и широко обсуждается в СМИ, подчеркивая решительность матери, которая рискнула своей безопасностью ради защиты семьи.
По некоторой информации, отважная женщина родом из Дагестана.