Мать из Лос-Анджелеса протаранила машину подозреваемых в ограблении, спасая свой дом

В Лос-Анджелесе женщина на внедорожнике G-Wagen столкнулась с автомобилем предполагаемых грабителей, которые собирались ограбить её дом.

Мать троих детей, проживающая в США более десяти лет, находилась вне дома по делам, пока её дети оставались с бабушкой. Во время телефонного звонка она услышала крики незнакомцев и немедленно бросилась домой. Прибыв на место, женщина протаранила припаркованную Honda подозреваемых, что заставило грабителей в панике скрыться.

Позже полиция обнаружила внутри их автомобиля инструменты для взлома.

Инцидент был снят на видео и широко обсуждается в СМИ, подчеркивая решительность матери, которая рискнула своей безопасностью ради защиты семьи.

По некоторой информации, отважная женщина родом из Дагестана.