Министерство внутренней безопасности США объявило о беспрецедентной программе помощи нелегальным мигрантам в добровольной депортации. Первый участник программы уже вернулся в Гондурас.

Сегодня Министерство внутренней безопасности США (DHS) объявило о запуске исторической программы, предоставляющей нелегальным мигрантам финансовую и транспортную помощь для добровольного возвращения на родину через мобильное приложение CBP Home. Любой нелегальный мигрант, воспользовавшийся приложением для самодепортации, получит стипендию в размере $1000, выплачиваемую после подтверждённого возвращения на родину.

Добровольная депортация рассматривается как достойный способ покинуть территорию США и позволяет избежать задержания иммиграционной службой (ICE). По оценкам, несмотря на расходы на выплату стипендии, использование CBP Home позволит сократить расходы на депортацию приблизительно на 70%. В настоящее время средняя стоимость ареста, содержания и депортации нелегального мигранта составляет $17,121.

Программа уже показала первые результаты. Один из мигрантов, допущенных в страну при администрации Байдена, успешно воспользовался новой системой и получил билет на самолёт из Чикаго в Гондурас. Дополнительные билеты уже забронированы на текущую и следующую недели.

Нелегальные мигранты, подавшие заявку на добровольную депортацию через приложение, будут исключены из приоритетного списка на задержание и депортацию при условии, что они демонстрируют реальные шаги к отъезду. Участие в программе может также сохранить возможность легального въезда в США в будущем.

Для участия необходимо подать «Уведомление о намерении покинуть США» через приложение CBP Home. Дополнительную информацию можно получить на сайте DHS.gov/CBPhome.