Ресторан Sibling by Pushkin’s (ранее “Пушкин”), специализировавшийся на безглютеновых завтраках и бранчах, объявил о закрытии после почти десяти лет работы. Об этом владельцы заведения сообщили в воскресенье в публикации в Instagram. Последним днём работы ресторана станет воскресенье, 4 января.

Photo: Ruslan Gurzhiy/SlavicSac.com

«Десять лет назад мы пришли, построили это место, воплотили задуманное в жизнь, и теперь говорим “прощай”. Это горько-сладкое чувство, без сомнений. Но проект был успешным, и это просто часть бизнеса», — говорится в сообщении.

Sibling by Pushkin’s стал продолжением известной пекарни Pushkin’s Bakery, основанной в Сакраменто выходцами из русскоязычной общины. Ранее «Славянский Сакраменто» сообщал о расширении бренда Pushkin’s: в 2013 году заведение открылось в мидтауне на 29-й улице, а позже переехало ближе к Капитолию штата, заняв просторное помещение на Capitol Avenue.

Владельцы ресторана Дэнни и Ольга Тернер делали ставку на безглютеновое меню, включающее завтраки, бранчи, сэндвичи и салаты, рассчитывая привлечь работников центра города и туристов. Новый ресторан располагался на первом этаже современного здания и по площади значительно превосходил первоначальное кафе, при этом производственная база пекарни в Кармайкле продолжала обеспечивать заведение выпечкой.

Pushkin’s Bakery неоднократно получала высокие оценки местных изданий: по версии Sacramento News & Review, именно здесь готовили лучшую выпечку в городе. По словам Ольги Тернер, ресторан был назван в честь русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Причиной закрытия Sibling by Pushkin’s владельцы называют дороговизну аренды.