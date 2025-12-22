Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым объявил 24 декабря (Сочельник) и 26 декабря федеральными праздниками в 2025 году. Решение распространяется на федеральных служащих и означает дополнительные оплачиваемые выходные в рождественскую неделю.

Согласно указу, федеральные учреждения в эти дни будут закрыты, однако мера не является обязательной для частных компаний, банков и других негосударственных организаций — они самостоятельно принимают решение о режиме работы.

Американские СМИ отмечают, что предоставление выходного в Сочельник уже практиковалось ранее, в зависимости от того, на какой день недели приходилось Рождество. Однако объявление сразу двух дополнительных федеральных праздников стало редким шагом, особенно с учётом прежних заявлений Трампа о том, что в США «слишком много выходных».

В администрации подчеркнули, что решение принято в преддверии рождественских праздников и направлено на поддержку федеральных работников и их семей.