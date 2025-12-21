Международный винный конкурс San Francisco International Wine Competition (SFIWC) исключил из участия в конкурсе 2025 года 15 виноделен, базирующихся в России. Об этом сообщила организация The Tasting Alliance, курирующая проведение конкурса.

По данным организаторов, российские производители были приняты к участию по ошибке. После консультаций с юридическими советниками и руководством SFIWC было установлено, что их участие противоречит санкциям США, введённым после вторжения России в Украину. В результате все заявки российских виноделен были аннулированы, а представленные ими вина не будут оцениваться жюри.

В SFIWC заявили, что берут на себя полную ответственность за допущенный недосмотр и подчеркнули, что конкурс соблюдает все требования американского и международного законодательства.

Решение было принято после проверки информации о происхождении вин и возможных попытках обхода санкционного режима. Участие российских виноделен в одном из крупнейших винных конкурсов США официально отменено.

Ранее США запретили ввоз российской алкогольной продукции из-за войны в Украине.