Суд округа Малтнома в Орегоне предъявил Иосифу И. Блашишену новые обвинения в серии сексуальных преступлений с участием животных:

По данным следствия, Блашишен неоднократно касался половых органов курицы с целью удовлетворения сексуального влечения. Первый инцидент произошел 26 декабря 2022 года, второй — 2 января 2023 года, третий — 8 июля 2025 года.

Кроме того, обвиняемый подозревается в поощрении сексуального насилия над животными. Как утверждается, он обладал видеозаписями, на которых фиксировались сексуальные действия человека с животными. Все обвинения включают тяжкие преступления по законам штата Орегон и, по версии следствия, являются частью общей схемы действий обвиняемого.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в суде, защитник Блашишена потребовал предоставить материалы дела, сохранить доказательства и обеспечить скорое судебное разбирательство, ссылаясь на необходимость соблюдения конституционных прав и справедливого процесса.

Ранее Блашишену также были предъявлены обвинения в более чем 140 преступлениях против детей, включая сексуальное насилие над несовершеннолетними и распространение материалов сексуального насилия над детьми. В частности, ему инкриминируются шесть эпизодов сексуального насилия первой степени, изнасилование и содомия первой степени, а также 67 эпизодов склонения детей к сексуальному насилию и 67 эпизодов использования детей для демонстрации сексуально откровенного поведения.

Детективы считают, что могут быть дополнительные жертвы, и просят всех, кто располагает информацией, связаться с детективом Диланом Лерчем ([email protected]) или детективом Джонатаном Цвиком ([email protected]).

В соответствии с законом Орегона полиция опубликовала фотографию Блашишена для помощи в идентификации потенциальных жертв и выявлении дополнительных преступлений.

Все обвинения являются предварительными, и каждый арестованный считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.