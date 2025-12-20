В пятницу вечером в районе города Сан-Рамон в восточной части залива Сан-Франциско была зафиксирована серия землетрясений. По данным местных СМИ и сейсмологов, самым сильным толчком стало землетрясение магнитудой до 4.

За последние сутки в районе Сан-Рамона было зарегистрировано более десятка сейсмических событий, которые специалисты называют «рой землетрясений».

Эпицентры находились в нескольких километрах к юго-востоку от города, на глубине около 6–10 километров. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало, однако жители Сан-Рамона, Данвилла и соседних городов сообщали о заметных подземных толчках.

Сейсмологи связывают активность с разломом Калаверас, который ранее уже становился источником подобных сейсмических роев. Мониторинг ситуации продолжается.