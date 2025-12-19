ICE арестовала гражданина Узбекистана, осуждённого за фиктивный брак в Пуэрто-Рико. Ранее США депортировали в Узбекистан группу нелегальных мигрантов.

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) в Майами сообщила об аресте 38-летнего гражданина Узбекистана Шокира Курбоновича Халилова, который незаконно находился на территории США и ранее был осуждён за брачное мошенничество.

Согласно судебным документам Окружного суда США по округу Пуэрто-Рико, Халилов и его сообщница Кайли Майсонет-Ортис вступили в фиктивный брак с целью обхода иммиграционного законодательства. Брак был зарегистрирован в Сан-Хуане в марте 2024 года, после чего были поданы документы на получение Халиловым статуса постоянного жителя США.

В июне 2025 года федеральное жюри предъявило обвинения по статьям «брачное мошенничество» и «сговор с целью брачного мошенничества». В октябре Халилов признал вину по одному из эпизодов, а 2 декабря 2025 года суд приговорил его к уже отбытому сроку заключения и штрафу в размере 100 долларов. Второй пункт обвинения был снят по ходатайству прокуратуры.

После вынесения приговора Халилов остался под стражей и ожидает дальнейших иммиграционных процедур, включая депортацию. В ICE подчеркнули, что он является «криминальным нелегальным мигрантом», нарушившим иммиграционные законы США.

Власти США отмечают, что борьба с незаконной иммиграцией и мошенничеством в иммиграционной сфере остаётся приоритетом. Ранее Вашингтон также сообщил о депортации десятков граждан Узбекистана, незаконно находившихся в стране, поблагодарив власти республики за сотрудничество в проведении выдворений:

“В воскресенье, 7 сентября, Соединённые Штаты осуществили специальный депортационный рейс в Узбекистан, на борту которого находились 39 узбекских граждан, не имевших законных оснований для пребывания в США”, – сообщили в Посольстве США в Узбекистане.