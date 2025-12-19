Администрация президента США Дональда Трампа приостановила программу лотереи грин-карт (Diversity Visa Lottery), которая позволяла гражданам стран с низким уровнем иммиграции получать право на постоянное проживание в США. Об этом сообщает представитель Министерства внутренней безопасности.

Решение было принято после стрельбы в Университете Брауна, в в Род-Айленде, где погиб выходец из Узбекистана. По данным властей, подозреваемый получил вид на жительство в США именно через визовую лотерею. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что программа приостановлена по поручению президента до завершения проверки.

В администрации Трампа отмечают, что лотерея не соответствует современным требованиям национальной безопасности и нуждается в пересмотре. Власти намерены усилить проверку иммигрантов и сократить каналы въезда, которые, по их мнению, могут представлять риски.

Критики решения указывают, что программа десятилетиями использовалась сотнями тысяч людей и не имеет прямой связи с преступностью. Тем не менее приостановка лотереи уже затронула заявителей из Европы, Африки и других регионов, для которых она была одним из немногих легальных путей иммиграции в США.

Пока неясно, будет ли программа возобновлена после проверки или отменена окончательно.