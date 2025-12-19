Blue Origin отправит в космос первого в истории человека на инвалидной коляске

Американская аэрокосмическая компания Blue Origin готовится к историческому запуску: впервые в мире человек, передвигающийся на инвалидной коляске, пересечёт линию Кармана — общепринятую границу космоса на высоте 100 километров над уровнем моря.

Участницей суборбитального полёта на корабле New Shepard станет Микаэла («Мики») Бентхаус — общественная активистка и сторонница расширения доступности в науке и технологиях. Запуск запланирован на ближайшие дни после переноса по техническим причинам.

В Blue Origin подчёркивают, что миссия станет важным шагом в развитии инклюзивных космических программ и докажет, что космос может быть доступен людям с ограниченными возможностями. Полёт будет полностью автоматизированным и продлится около 10–11 минут, включая несколько минут невесомости.

Ракета New Shepard поднимется выше линии Кармана, после чего капсула с экипажем вернётся на Землю с помощью парашютов. За стартом можно будет наблюдать в прямом эфире.

Компания Джеффа Безоса ранее уже отправляла в суборбитальные полёты туристов, учёных и известных общественных деятелей, однако нынешний запуск называют знаковым с точки зрения социальной миссии и будущего коммерческой космонавтики.