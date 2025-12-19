Гражданин Украины и Израиля признал вину по делу о многомиллионном мошенничестве с фиктивной брокерской компанией.

49-летний Ярослав Шилклопер, имеющий двойное гражданство Украины и Израиля, признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи. По данным Минюста США, он участвовал в деятельности преступной группы, создавшей масштабную схему фиктивного биржевого брокериджа для обмана американских инвесторов.

Как следует из материалов дела, Шилклопер и его сообщники через компании K6 Investing, Neotron Holding LTD и Goldex Technology обещали жертвам высокую доходность инвестиций. Потерпевшим предоставляли доступ к цифровой платформе, имитировавшей реальную торговлю и рост вложений. На самом деле деньги инвесторов выводились и отмывались через банковские счета в Украине, Грузии, Венгрии, Израиле, Чехии и других странах.

Общий ущерб американским гражданам составил не менее 2,8 млн долларов. При попытке вывести средства жертвам отказывали, угрожали судебными исками или убеждали вложить дополнительные суммы.

Шилклопер стал первым из трёх обвиняемых по делу, кто был арестован и признал вину. Он был задержан в Польше в 2023 году и экстрадирован в США в сентябре 2024 года. В случае утверждения сделки судом ему грозит до четырёх лет лишения свободы, штраф в размере 250 тысяч долларов и не менее 800 тысяч долларов дополнительной компенсации.

В рамках расследования, при содействии властей Грузии, у обвиняемого и его сообщников уже были конфискованы почти 2,8 млн долларов, которые возвращены пострадавшим. Расследование вела служба HSI Министерства внутренней безопасности США.