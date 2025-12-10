Гражданку Украины Викторию Дубранову, 33 лет, в США обвинили в участии в десятках кибератак на важные объекты по всему миру в интересах России. По версии следствия, она помогала двум пророссийским хакерским группам. Сама Дубранова вину не признаёт, очередное судебное слушание назначено на февраль 2026 года.

Следствие утверждает, что эти группы получали поддержку от российских властей и атаковали государственные учреждения и инфраструктуру в разных странах. В том числе сообщается о попытках взлома систем водоснабжения в США и нападении на крупное предприятие в Лос-Анджелесе, что привело к материальному ущербу.

Дубрановой вменяют участие в сговоре, взлом компьютерных систем, финансовое мошенничество и кражу личных данных. В случае признания виновной ей может грозить до 27 лет тюрьмы.

В рамках международной операции с участием правоохранительных органов почти двух десятков стран были отключены десятки серверов, задержаны подозреваемые и ограничена деятельность этих групп в интернете. Власти США также объявили денежные вознаграждения за информацию о других участниках.

Американские правоохранительные органы заявили, что продолжат защищать критически важные объекты и привлекать к ответственности тех, кто действует в интересах иностранных государств. При этом подчеркивается, что все обвиняемые считаются невиновными до решения суда.