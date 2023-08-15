СМИ: Жители Сан-Франциско занимаются сексом в автономных автомобилях

С ростом популярности автономных автомобилей в Сан-Франциско некоторые пассажиры задаются вопросом, насколько далеко можно пойти в подобных транспортных средствах без водителя — особенно когда нет водителя или стороннего наблюдателя, чтобы удержать их от сомнительных поступков.

Как пишет The San Francisco Standard, для некоторых жителей Сан-Франциско одобреные недавно нововведения – это приглашение попробовать границы автономных автомобилей. Издание пишет о женщине по имени Меган (имя вымышленное) впервые села в “роботакси” в поздний час ночи. Это был также её первый опыт интимных отношений в беспилотном автомобиле. Издание не предоставляет точные даты таких нецеломудренных поездок из соображений конфиденциальности, но имеет в своем распоряжении соответствующие документы.

“Мы сразу принялись за дело, целуясь”, – рассказала Меган, вошедшая в автомобиль Cruise только в халате. “Одно привело к другому, и он удовлетворил меня, можно сказать… Я была без трусиков, и я была “готова” в этом халате. На мне были его тапочки, которые на пять размеров больше моего.”

Её партнёром был 30-летний мужчина, которого издание называет Алексом. Алекс сообщил, что совершил по меньшей мере шесть интимных действий в роботакси, начиная от поцелуев до “полноценного [секса], без границ” – все три раза случились в автомобиле Cruise.

Журналисты «Стандарта» пообщались с четырьмя пассажирами автомобилей Cruise, которые заявили, что занимались сексом или заводили интимные отношения в автономных транспортных средствах в Сан-Франциско за последние несколько месяцев.

Это не первый случай творческого использования автономных автомобилей: после того, как Tesla почти десять лет назад выпустила функцию автопилота, генеральный директор Элон Маск стал вирусным после реакции на видео на Pornhub, где пара занималась сексом в Tesla, управляемой автопилотом.

Оказывается, эти разговоры о тайных интимных поездках на роботакси имеют научное обоснование: малоизвестное исследование 2018 года предсказало, что распространенность автономных автомобилей будет означать больше «интимных поездок» и, возможно, других непристойных поступков, о которых пассажиры, вероятно, не хотели бы, чтобы кто-то стал свидетелем.

Издание подчеркивает, что правила и нормативы, регулирующие роботакси, все еще неопределённы, в основном из-за новизны индустрии.