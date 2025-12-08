Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорщики остаются разделены по вопросу территориальных уступок в рамках американской инициативы по урегулированию конфликта с Россией, сообщает Bloomberg в понедельник, ссылаясь на телефонное интервью с президентом.

“Есть один вопрос, на который я – и все украинцы – хотим получить ответ: если Россия снова начнет войну, что сделают наши партнеры”, – цитирует слова Зеленского “Настоящее время”.

По информации издания, элементы предложенного США плана требуют дальнейшего обсуждения «чувствительных вопросов», включая гарантии безопасности для Украины и контроль над её восточными территориями. «Существуют разные видения со стороны США, России и Украины — и у нас нет единого взгляда на Донбасс», — сказал Зеленский Bloomberg в понедельник утром. Он добавил, что Киев ищет отдельное соглашение о гарантиях безопасности со стороны западных союзников, прежде всего США.

В понедельник Зеленский планирует встретиться с лидерами Великобритании, Франции и Германии в Лондоне, чтобы заручиться поддержкой, в то время как Вашингтон усиливает давление на Киев с целью принятия предложенного мирного плана с Россией, передает Reuters.

Американские чиновники заявили, что близки к финализации соглашения, однако ни Украина, ни Россия пока не выразили готовности подписать документ, подготовленный командой Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп разочарован Зеленским из‑за отказа обсуждать американский мирный план, а также что США больше не финансируют войну в Украине.





