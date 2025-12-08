В проекте оборонного бюджета на 2026 год заложено 400 млн долларов военной помощи Украине, аналогичная сумма предусмотрена и на 2027 год, при этом общий бюджет Пентагона на 2026 год составит 901 млрд долларов, что выше изначально предложенных президентом Трампом 892,6 млрд.

Документ предусматривает оценку «военной стратегии, целей и расстановки сил России», влияющих на безопасность стран Индо-Тихоокеанского региона, прежде всего Китая, а также анализ сотрудничества между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей в дипломатической, информационной, военной и экономической сферах.

Проект бюджета включает повышение зарплат военнослужащих на 3,8%, расширение производства вооружений и реформу контрактной системы Пентагона. Запланированы ускорение выпуска военных беспилотников, модернизация системы противоракетной обороны, создание многоуровневой ПРО «Золотой купол» и использование армии на южной границе США в соответствии с указами президента. В целом стратегия и бюджет отражают стремление США усилить собственную обороноспособность, одновременно корректируя роль страны в поддержке союзников и урегулировании международных конфликтов, включая российско-украинский.

Ранее США опубликовали новую Стратегию национальной безопасности и проект оборонного бюджета на 2026 год, которые демонстрируют переосмысление внешнеполитических и оборонных приоритетов Вашингтона. Согласно документам, прекращение войны в Украине считается одним из ключевых интересов США, а общая цель — восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией и снижение риска непреднамеренной эскалации конфликта. В то же время США пересматривают политику расширения НАТО, что уменьшает перспективы быстрого вступления Украины в альянс и влияет на баланс сил в переговорах.

Ранее Трамп заявлял о сотнях миллиардов долларов военной помощи, которую США оказали Украине преимущественно во время администрации Демократической партии.





