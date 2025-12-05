Netflix покупает Warner Bros., объединяя культовые франшизы и глобальный стриминг

Netflix и Warner Bros. Discovery объявили о заключении сделки по приобретению Warner Bros., включая киностудии, HBO и HBO Max. Сумма сделки оценивается примерно в $82,7 млрд, завершение ожидается после отделения подразделения Discovery Global в третьем квартале 2026 года.

Слияние объединяет богатую библиотеку Warner Bros., включающую культовые франшизы и сериалы — Game of Thrones, DC Universe, The Wizard of Oz, The Big Bang Theory — с популярными проектами Netflix вроде Stranger Things, Money Heist, Bridgerton и Extraction. По словам руководителей компаний, это расширит выбор контента для зрителей по всему миру, создаст новые возможности для творческих команд и укрепит индустрию развлечений в целом.

«Объединив наши библиотеки и глобальные возможности, мы сможем предложить зрителям больше любимого контента и задать новые стандарты повествования», — заявил Тед Сарандос, сопредседатель Netflix.