Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) обновила свой Политический справочник, сократив максимальный срок действия разрешений на работу (EAD) для ряда категорий иностранных граждан с 5 лет до 18 месяцев. Это коснется, в частности, беженцев, лиц, получивших убежище, и тех, кто подал соответствующие заявки на изменение статуса или приостановку депортации.

Цель сокращения срока — чаще проверять заявителей, предотвращать мошенничество и выявлять лиц с потенциально опасными намерениями. По словам директора USCIS Джозефа Эдлоу, такие меры повышают безопасность и помогают предотвращать угрозы национальной безопасности.

Для некоторых категорий, включая временных беженцев и получателей статуса TPS, срок действия EAD будет ограничен одним годом или сроком действия разрешенного пребывания, в зависимости от того, что короче. Эти правила применяются ко всем заявкам на разрешение на работу, поданным или находящимся на рассмотрении с 22 июля и 5 декабря 2025 года, в зависимости от категории.

Это решение вызвало критику среди правозащитников, которые считают, что сокращение сроков создаст дополнительные трудности для иностранных работников и их семей, увеличит бюрократическую нагрузку и может привести к нестабильности на рынке труда.

Министерство внутренней безопасности США заявляет, что изменения направлены на улучшение иммиграционного контроля и повышение безопасности трудоустройства в стране.