Калифорния отзывает 17 000 коммерческих водительских лицензий, выданных иммигрантам

Власти Калифорнии объявили о решении отозвать 17 000 коммерческих водительских лицензий, выданных иммигрантам.

По данным департамента автотранспорта штата, лицензии были аннулированы после того, как выяснилось, что сроки их действия превышали период законного пребывания владельцев на территории США.

Решение было принято после федеральной проверки, инициированной администрацией Дональда Трампа, которая обратила внимание на несоответствия в документации и возможные нарушения при выдаче разрешений.

Представители офиса губернатора Гэвина Ньюсома заявили, что отзыв лицензий не связан с иммиграционным статусом водителей, а обусловлен исключительно юридическими требованиями федерального законодательства и сроками действия виз.

Водителям направлены уведомления с разъяснением порядка аннулирования и возможностью подачи апелляции. Решение затронет, в частности, работников транспортных и логистических компаний, занятых в грузоперевозках по территории США.