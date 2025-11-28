Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку руководителя Офиса президента Андрея Ермака на фоне масштабного коррупционного скандала, который стремительно набирает обороты в Киеве. Решение было принято спустя несколько часов после обысков, проведённых детективами НАБУ и прокурорами САП в рабочем кабинете и квартире Ермака.

По словам Зеленского, страна «должна пройти через полную очистку», а любые обвинения в хищениях, связанных с государственными предприятиями, включая «Энергоатом», потребуют максимально прозрачного расследования. Президент добавил, что должность главы ОП «не может быть прикрытием для злоупотреблений», и заверил, что отставка позволит избежать давления на следствие.

Ермак, который занимал пост с 2020 года и считался одним из самых влиятельных людей в окружении президента, заявил, что уходит «во имя стабильности страны» и отказался комментировать детали расследования. Он неоднократно отрицал свою причастность к каким-либо нарушениям.

Зеленский также объявил, кто будет представлять Украину на международных переговорах, в том числе по вопросам безопасности и мирного процесса, пока не назначен новый глава ОП. По данным источников в Киеве, обязанности временно возложены на одного из заместителей Ермака.