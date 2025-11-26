В центре Вашингтона, всего в нескольких кварталах от Белого дома, были тяжело ранены двое военнослужащих Национальной гвардии Западной Виргинии. По предварительным данным, по ним открыли огонь во время патрулирования. Нападение произошло около 14:15 по местному времени и, по оценке правоохранителей, было целенаправленным.

Подозреваемый — 29-летний выходец из Афганистана. После перестрелки он был задержан и также получил ранение. Мотивы нападавшего пока не раскрываются, но федеральные структуры координируют расследование как возможный теракт.

Оба раненых гвардейца доставлены в больницу, их состояние остаётся критическим.

Президент Дональд Трамп назвал случившееся «актом террора» и поручил направить в столицу дополнительные 500 военнослужащих Национальной гвардии для усиления безопасности. Власти временно усилили меры охраны в районе Белого дома и рядом расположенных правительственных объектов.