В Лос-Анджелесе задержан ранее судимый выходец из Армении Тигран Тиратурян

Управление по делам миграции и таможенного контроля в Лос-Анджелесе сообщило о задержании 49-летнего Тиграна Тиратуряна, выходца из Армении и гражданина России. Арест был произведён 25 ноября, сообщает ICE.

По данным правоохранителей, Тиратурян ранее был осуждён за хранение огнестрельного оружия, кражу со взломом второй степени, мошенничество с использованием поддельной платёжной карты, а также за незаконное владение оружием как ранее судимым лицом.

В настоящее время Тиратурян находится под стражей в иммиграционном центре ADELANTO DETENTION FACILITY (штат Калифорния) и ожидает процедуры депортации.