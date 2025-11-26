Скандал вокруг утечки: спецпредставитель Трампа консультировал Кремль по мирному плану для Украины

Агентство Bloomberg опубликовало расшифровку телефонного разговора спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа с помощником президента России Юрием Ушаковым. В беседе, якобы состоявшейся 14 октября, Уиткофф фактически давал указания российскому советнику о том, как Владимир Путин должен подойти к обсуждению мирного плана с Трампом, направленного на завершение войны России против Украины.

Стенограмма показывает, что Уиткофф советовал Путину поздравить Трампа с соглашением о прекращении огня в Газе, подчеркнуть поддержку России и назвать американского президента «человеком мира». В разговоре также обсуждалась возможность звонка между Трампом и Путиным до визита украинского президента Зеленского в Белый дом, а также перспективы представления мирного плана из 20 пунктов.

Сам скандальный момент заключается в том, что американский спецпосланник, формально представляющий интересы США, давал российскому руководству рекомендации о ведении переговоров с Трампом, что вызвало критику со стороны некоторых конгрессменов. Так, республиканец Дон Бэкон заявил, что стенограмма показывает, будто Уиткофф склонен к поддержке российских интересов, и потребовал его отставки.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал утечку как «обычную практику переговоров»: «Он [Уиткофф] должен продать это Украине, а затем продать Украину России. Так поступает тот, кто умеет заключать сделки».

Вторая опубликованная Bloomberg расшифровка — разговор Ушакова с близким советником Путина Кириллом Дмитриевым, состоявшийся 29 октября. Дмитриев обсуждал неформальную передачу «бумаги» США, согласовав её содержание. В соцсетях Дмитриев назвал расшифровку «фейком».

Эксперты отмечают, что материалы дают представление о ходe консультаций между США и Россией, однако пока не ясно, насколько публикация повлияет на переговорный процесс. Белый дом подтвердил, что Уиткофф продолжает активные контакты с обеими сторонами, а Трамп направил его на встречу с Путиным и параллельно отправил секретаря армии Дэна Дрисколла для переговоров с Украиной.