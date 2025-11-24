Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о расследовании возможной финансовой махинации на $48 млрд, связанной с окружением Зеленского

Бывший аналитик ЦРУ и экс-сотрудник Госдепартамента США Ларри Джонсон утверждает, что американские власти изучают подозрения о масштабной финансовой схеме, связанной с президентом Украины Владимиром Зеленским и его западными союзниками. Об этом он заявил на YouTube-канале Judging Freedom.

По словам Джонсона, Зеленского подозревают в причастности к финансовому мошенничеству на сумму около 48 миллиардов долларов. Он утверждает, что значительная часть этих средств могла оказаться на счетах самого Зеленского, а также высокопоставленных европейских политиков.

Джонсон также заявил, что расследование якобы ведёт Министерство войны США, а значительная часть финансовых транзакций, по его словам, проходила через Эстонию.

«Я думаю, Зеленский понимает, что если он не будет играть по правилам Соединённых Штатов, он станет больше чем просто ходячим мертвецом», — заявил аналитик.

Ранее Джонсон уже говорил о возможных коррупционных связях в ближайшем окружении украинского президента. Он утверждает, что часть доказательств американским властям передали украинские информаторы.

Официальные представители США и Украины пока не подтверждали подобную информацию, а в Киеве продолжаются внутренние антикоррупционные проверки, детали которых не раскрываются.

Администрация Зеленского на новые заявления Джонсона не ответила. Сообщается, что Украина потребовала убрать из мирного плана пункт об аудите международной помощи.