Трамп обвинил Украину в «нулевой благодарности» и вновь заявил, что унаследовал войну, которая «никогда не должна была случиться»

Президент Дональд Трамп усилил критику в адрес украинского руководства, опубликовав длинное заявление, в котором назвал войну между Россией и Украиной ужасной и ненужной и вновь обвинил Киев в отсутствии благодарности за помощь США.

В посте на X (бывший Twitter) Трамп заявил, что война между Россией и Украиной при сильном и правильном американском и украинском руководстве никогда бы не произошла. По его словам, она началась задолго до того, как он вступил во второй срок, при администрации Джо Байдена, и лишь ухудшилась. Он повторил утверждение, что выборы 2020 года были сфальсифицированы и украдены, и заявил, что если бы этого не произошло, Путин бы не решился на атаку.

Трамп подчеркнул, что унаследовал войну, которой, по его словам, никогда не должно было быть, назвав её проигрышем для всех сторон и трагедией, унёсшей жизни миллионов людей. Он также вновь обвинил украинское руководство в отсутствии благодарности за усилия США и раскритиковал европейские страны за продолжение закупок российской нефти.

Заявление прозвучало на фоне активных мирных переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что благодарен США и лично Трампу за помощь в достижении мира, и подчеркнул, что Киев рассчитывает на дальнейший прогресс.

Трамп добавил, что в ходе текущих переговоров «что-то хорошее может произойти», в то время как европейские лидеры продолжают обсуждать возможные параметры мирного соглашения.