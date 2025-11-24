Трамп объявил ряд отделений «Братьев-мусульман» террористическими организациями

Президент Дональд Дж. Трамп 24 ноября подписал указ о начале процесса признания отдельных отделений международного движения «Братья-мусульмане» иностранными террористическими организациями.

В документе говорится, что структуры организации в Ливане, Иордании и Египте причастны к насилию, поддержке радикальных группировок и действиям, угрожающим интересам и гражданам США. В качестве примера администрация указывает участие ливанского крыла движения в ракетных атаках на Израиль 7 октября 2023 года, а также призывы египетских и иорданских лидеров организации к насильственным акциям против союзников Америки.

Согласно указу, государственный секретарь США и министр финансов в течение 30 дней должны представить президенту совместный доклад о том, какие подразделения «Братьев-мусульман» подлежат включению в список иностранных террористических организаций и глобальных террористов. После этого ведомства обязаны предпринять юридические шаги для официального внесения этих структур в санкционные списки.

Администрация Трампа заявила, что США намерены сотрудничать с партнёрами на Ближнем Востоке для «разрушения транснациональной террористической сети» «Братьев-мусульман» и лишения её финансовых и организационных ресурсов.

Указ вступил в силу 24 ноября 2025 года.