Компания Waymo расширила зону работы своих беспилотных такси в Калифорнии. Теперь роботакси смогут передвигаться не только по улицам Сан-Франциско, но и по автомагистралям, соединяющим район SoMa с Силиконовой долиной и двумя международными аэропортами — Сан-Франциско (SFO) и Сан-Хосе (SJC).

Это первый случай в США, когда полностью автономные автомобили начали выполнять пассажирские поездки по скоростным трассам. По словам представителей Waymo, расширение сервиса позволит сократить время в пути почти вдвое и сделать поездки между крупными транспортными узлами более удобными.

Теперь пассажиры смогут вызвать беспилотное такси в центре Сан-Франциско и доехать по трассе U.S. 101 до аэропорта Сан-Хосе или в южные районы долины.

Компания также планирует в ближайшее время запустить аналогичные маршруты в Лос-Анджелесе и Финиксе. Waymo продолжает развивать технологию автономного управления и постепенно приближает её к массовому применению в транспортной системе США.