Президент Дональд Трамп вызвал волну критики после того, как во время брифинга на борту Air Force One назвал репортера Bloomberg Кэтрин Луси «свинкой» («Piggy»). Инцидент произошёл в ходе обсуждения вопросов, связанных с делом Джеффри Эпштейна.

Журналисты и общественные деятели раскритиковали такие высказывания Трампа, назвав их неприемлемыми и унизительными по отношению к женщине. Белый дом в свою очередь защитил президента, отметив, что это было «эмоциональной реакцией» на сложные вопросы.

Ранее Трамп уже вступал в конфликты с представителями СМИ. В 2018 году официальное лицо администрации назвала корреспондента Эйприл Райан «Miss Piggy». Инцидент с Луси стал новым примером напряжённости между бывшим президентом и журналистами.

Комментаторы, правозащитники, в том числе ведущие телешоу, осудили поведение Трампа, отметив, что такие выражения подрывают доверие к президенту и демонстрируют агрессивное отношение к прессе.