В Аризоне задержан узбекистанец с пятью документами после ДТП на трассе I-10

В штате Аризона агенты пограничного пункта Блайт во вторник задержали 29-летнего гражданина Узбекистана после автомобильной аварии на трассе I-10 вблизи города Кварцсайт.

Как сообщает Пограничная служба США в Twitter, у мужчины при себе было пять удостоверений личности — два из Нью-Йорка и три из Огайо.

Мужчина незаконно въехал в США в апреле 2023 года и в июле этого года судья по иммиграционным делам вынес решение о его депортации.

“Его попытка нарушить судебный приказ не была случайной, – сообщили власти. – Он был задержан по причине inadmissibility (неподлежащего въезда) и будет подвергнут процедуре депортации”.

Ранее сообщалось о рейдах на нелегальных дальнобойщиков в Индиане, а в Индиане был задержан дальнобойщик-нелегал с поддельными документами.