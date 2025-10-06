В Вашингтоне прошла встреча представителей христианской организации с сотрудниками Сената США, где обсуждались два ключевых вопроса. Главная инициатива — предложение установить специальную квоту на легализацию для выходцев из Украины, России и других республик, которые не могут вернуться на родину из-за военных действий и мобилизации.

Группа активистов из правозащитной организации ARRC во главе с диссидентом-правозащитником Борисом Перчаткиным встретилась с представителем офиса сенатора от штата Миссури Джоша Хоули, где представила интересы беженцев из Украины и России.

Как сообщили участники встречи “Славянскому Сакраменто”, многие беженцы от войны отказываются брать в руки оружие по религиозным убеждениям и подвергаются уголовному преследованию. По их словам, за отказ служить в армии людей могут ждать тюрьма, лагеря, насилие или принудительные работы, включая разминирование полей.

Организация добивается, чтобы людям, оказавшимся в безвыходном положении и не имеющим возможности вернуться на родину, предоставили возможность легализации в США. Это их главный и приоритетный проект. Второй проект пока не разглашается. При этом активисты отмечают, что после начала масштабной проверки дел беженцев по указу президента Дональда Трампа — из-за многочисленных случаев мошенничества при получении статуса — важно не допустить, чтобы под пересмотр попали те, кто действительно подвергался преследованиям.

По словам участников, помощник сенатора Хоули выразил готовность содействовать защите прав верующих.

Это не первая поездка делегации в Сенат, и активисты подчеркивают необходимость продолжения работы — как правовой, так и общественной. Они поблагодарили сторонников за финансовую поддержку, отметив, что несмотря на сложную политическую обстановку, их встречи в Конгрессе продолжаются без отмен.

Организация надеется, что инициатива о квоте будет рассмотрена и утверждена в ближайшее время.