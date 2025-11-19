Украинец приговорён к 7 месяцам заключения за преступление, связанное с торговлей людьми

35-летний украинский гражданин Тарас Космирак был приговорён 9 октября 2025 года к 7 месяцам заключения по обвинению в перевозке человека с целью эксплуатации в проституции. Фактически суд назначил наказание «в рамках уже отбытого срока». После освобождения Космирака ожидает 5 лет надзора, обязательная регистрация как сексуального преступника, прохождение терапии, тестирование на употребление психоактивных веществ, а также передача в иммиграционные органы для решения вопроса о депортации.

Как проходило разбирательство

Космирак признал себя виновным по одному пункту обвинения — нарушению статьи “перевозка человека для вовлечения в проституцию”. Максимальное наказание по статье — 10 лет лишения свободы и штраф до $250 000. Подсудимый отказался от права на рассмотрение дела большим жюри, заявление было принято судом.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, до вынесения приговора Космирака оставался под стражей.

Как была раскрыта схема

Согласно материалам дела, в правоохранительные органы обратилась россиянка, родившаяся в СССР. Она сообщила, что располагает информацией о человеке, руководящем организацией по торговле людьми в Бруклине (Нью-Йорк).

Во время сотрудничества со следствием женщина вышла на связь с организаторами, представляясь потенциальной работницей секс-индустрии. Организатор согласилась «нанять» её и направила Тараса Космираку, чтобы тот забрал женщину и доставил в Нью-Йорк.

Россиянка начала переписку непосредственно с Космираком — он сообщал детали поездки и назначил место встречи. 14 марта 2025 года Космирака прибыл в Гальф-Шорс (Алабама), где его задержали сотрудники правоохранительных органов.