В США гражданин Украины обвинён в попытке организации проституции

Согласно материалам суда, 25-летний гражданин Украины Тарас Космирак предстал перед Федеральным судом Южного округа штата Алабама по обвинению в нарушении федерального законодательства США.

Согласно обвинительному заключению, Космирак предпринял попытку перевезти женщину из России в Нью-Йорк с целью вовлечения её в проституцию и иную сексуальную деятельность, за которую предусмотрена уголовная ответственность. В обвинении также отмечается, что он «содействовал и подстрекал» к совершению данного преступления.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, Космирак признал свою вину по одному пункту обвинения — транспортировка человека с целью вовлечения в проституцию. По закону ему грозит до 10 лет лишения свободы, штраф до 250 тысяч долларов, а также обязательный надзор после освобождения сроком от 5 лет до пожизненно. Также предусмотрены дополнительные штрафные санкции в размере 100 и 5000 долларов.

В документах суда говорится, что Космирак дал согласие на сделку с правосудием и отказался от своего права на суд присяжных, допрос свидетелей и другие гарантии, предоставляемые Конституцией США.

На 8 июля 2025 года назначено его первое официальное судебное заседание по смене пледо (признанию вины), которое состоится в Мобиле, штат Алабама.

Космирак в настоящее время находится в тюрьме округа Болдуин, его будут доставлять в федеральный суд США под стражей. После окончания дела он будет возвращён обратно в тюрьму, если не будет осуждён на федеральный срок.