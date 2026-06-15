Бывший руководитель американской компании и латвийский брокер получили тюремные сроки за контрабанду авиационного оборудования в Россию

Федеральный суд США приговорил бывшего руководителя компании из штата Канзас к 32 месяцам лишения свободы за нарушение экспортного законодательства и незаконные поставки высокотехнологичного авиационного оборудования российским заказчикам.

Как следует из материалов дела, 58-летний Дуглас Эдвард Робертсон из города Олейт, штат Канзас, занимавший должность вице-президента компании KanRus Trading Company Inc., признал себя виновным в нарушении правил экспортного контроля и отмывании денежных средств.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году власти США существенно ужесточили экспортные ограничения в отношении России. Несмотря на это, Робертсон и двое его сообщников продолжили закупать, продавать и отправлять в Россию сложное авиационное оборудование, подпадающее под экспортный контроль, не получая необходимых лицензий Министерства торговли США.

По данным следствия, Робертсон был арестован в марте 2023 года. Прокуратура установила, что для организации поставок он предоставлял ложные сведения о стоимости товаров, конечных пользователях и конечном пункте назначения грузов.

Еще один фигурант дела — 56-летний гражданин Латвии Олег Чистяков, также известный как Olegs Čitsjakovs. Он выступал посредником и брокером для компании KanRus. После признания вины суд приговорил его к 28 месяцам тюремного заключения.

Третий обвиняемый, 63-летний Кирилл Григорий Буяновский из города Лоренс, бывший президент и владелец KanRus, ожидает вынесения приговора. Он также признал вину по обвинениям в сговоре и отмывании денег. Кроме того, Буяновский согласился на конфискацию авиационного оборудования и комплектующих стоимостью более 450 тысяч долларов, а также на личную денежную конфискацию в размере 50 тысяч долларов.

Прокурор США по округу Канзас Райан Кригсхаузер заявил, что после вторжения России в Украину ограничения на торговлю были введены не случайно.

«Подсудимые поставили прибыль выше интересов страны и считали себя умнее сотрудников таможни. Они полагали, что смогут обойти ограничения и остаться незамеченными, однако ошиблись», — отметил прокурор.