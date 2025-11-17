Беженца из Украины, прожившего в США 37 лет, не могут депортировать на родину

В Окружной суд Северного округа Техаса поступило экстренное ходатайство об освобождении Романа Анатольевича Суровцева — 41-летнего мужчины без гражданства, который был повторно задержан Службой иммиграционного и таможенного контроля (ICE) после более чем десяти лет жизни на свободе под надзором. Адвокаты Суровцева утверждают, что его бессрочное содержание под стражей при отсутствии реалистичных планов депортации является прямым нарушением Пятой поправки Конституции США и прецедента Верховного суда по делу Zadvydas v. Davis.

Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто» в Федеральном суде Техаса, Суровцев прибыл в США из СССР в возрасте четырёх лет — в 1988 году, бежав вместе с матерью и братьями и сёстрами из-за «глубоких религиозных убеждений» матери, что позволило семье получить статус беженцев. Сначала они полгода жили в церкви в Сан-Франциско, после чего обосновались в Сакраменто. Сам Роман в восьмилетнем возрасте стал законным постоянным жителем. Однако в юности, «столкнувшись с бедностью», он начал совершать правонарушения: в 2002 году, в 18 лет, был осуждён за кражу со взломом, а в 2003 году, в 19 лет, признан виновным в пособничестве в вооружённом угоне мотоцикла. За это он получил 13 лет заключения, но был условно-досрочно освобождён в 2014 году после 11,5 лет отбывания наказания за хорошее поведение.

После освобождения он был передан ICE, которая вынесла ему приказ о депортации. В 2015 году его выпустили, поскольку ICE не смогла найти страну, готовую его принять. На свободе Суровцев вёл образцовую жизнь: соблюдал все условия надзора, стал «глубоко верующим баптистом и активным членом церкви», женился на гражданке США, с которой воспитывает двух маленьких дочерей (5 и 3 лет), и успешно управлял собственной малярной компанией в районе Далласа.

Кроме того, во время отбытия наказания он в течение четырёх лет участвовал в реабилитационной программе, которую, как он отмечает, ценил «за возможность внести вклад в общество».

Несмотря на стабильную жизнь и отсутствие нарушений за прошедшее десятилетие, Суровцев с 1 августа 2025 года вновь содержится под стражей ICE. Это произошло после плановой контрольной встречи, на которой офицер отказался принять от его адвоката ходатайство об отсрочке депортации, заявив: «Он остаётся с нами». Как указано в ходатайстве, Роман Суровцев — лицо без гражданства, родившееся в Мариуполе, который уже в 2015 году находился в зоне конфликта, а сегодня — под российской оккупацией и серьёзно разрушен вследствие боевых действий 2022 года.

Юридическая команда Суровцева утверждает, что документы, необходимые для установления гражданства, вероятнее всего, были уничтожены либо находятся в зоне боевых действий, что делает его высылку «практически невозможной». По мнению адвокатов, его повторное задержание нарушает Закон об административной процедуре (APA) и Доктрину Аккарди, поскольку ICE не предоставила ему уведомления о причинах задержания и не дала возможности быть заслушанным, демонстрируя новую политику массового повторного задержания лиц без реалистичных планов депортации.

Между тем на сайте Change.org появилась петиция, адресованная Дональду Трампу, с призывом освободить Романа Суровцева и вернуть его в семью.

По подсчетам “Славянского Сакраменто” в первой половине 2025 года из США ICE депортировало свыше ста украинских беженцев.