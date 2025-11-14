Во Флориде задержаны более 150 нелегальных мигрантов-сексуальных преступников в рамках операции DHS, среди них – украинец

Министерство внутренней безопасности США (DHS) сообщило о задержании более 150 нелегальных мигрантов, осуждённых за сексуальные преступления, в ходе масштабной операции по всему штату Флорида.

В рамках операции правоохранители выявляли и задерживали педофилов, насильников и других опасных преступников, имеющих судимости за изнасилование несовершеннолетних, развратные действия, эксплуатацию детей, нападения и покушения на убийство. Всего арестовано более 230 криминальных нелегалов, из них около 150 — сексуальные хищники.

«Я называю это “Операция Dirtbag”, потому что эти люди — не просто сексуальные преступники, они специально охотились на детей. Среди обвинений — сексуальное насилие, избиение, попытка убийства. Эти 150 нелегалов будут убраны с наших улиц», — заявила глава DHS Кристи Ноэм. Она добавила, что сотрудничество с губернатором Флориды Роном ДеСантисом является «моделью для всей страны».

По словам DHS, под руководством президента Дональда Трампа политика «лови-отпускай» полностью прекращена. Операция Dirtbag, официально называемая Operation Criminal Return, направлена на удаление из страны наиболее опасных преступников.

Среди задержанных — Андрий Курбатов, нелегальный мигрант из Украины, ранее осуждённый за хранение материалов с сексуальным насилием над детьми.