Во Флориде осудили натурализованную гражданку за массовые махинации с миграционными документами

В Южном округе штата Флорида возбуждено уголовное дело против 47-летней Татьяны Александровны Смелик, обвиняемой в мошенничестве с иммиграционными документами. Следствие утверждает, что Смелик, иммигрантка из Украины, получившая гражданство США много лет назад, в 2023–2024 годах подала в Службу гражданства и иммиграции (USCIS) около 152 заявлений I-134A на спонсорство иностранцев, при этом десятки документов содержали заведомо ложные сведения.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в суде, расследование началось после того, как сотрудники USCIS выявили несоответствия в поданных формах. На 49 заявлениях Смелик отрицала, что ранее подавала подобные петиции, несмотря на то что в действительности уже направляла десятки аналогичных документов. Кроме того, примерно в 13 случаях она указывала неверную дату рождения, что, по версии следствия, делалось намеренно, чтобы обойти проверки и добиться одобрения заявок.

В результате нескольких таких обращений иностранцы получили разрешение на въезд в США. Агент пограничного патруля Дэвид Солтеро, автор присяжного заявления, подчеркивает, что ложные данные спонсора — включая историю предыдущих заявлений и биографическую информацию — являются существенными и могут повлиять на решение USCIS.

Смелик была арестована 9 мая 2025 года в Северном округе Джорджии и доставлена во Флориду, где ей предъявили обвинение по статье — «мошенничество и неправомерное использование виз, разрешений и других документов». Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы и штраф до $250 тыс.

После ареста суд освободил Смелик под залог в размере $25 тыс. В июле обвиняемая согласилась изменить первоначальный отказ и перешла к соглашению о признании вины. В октябре 2025 года судья Мелисса Дэмиан назначила ей 12 месяцев пробации. Остальные эпизоды обвинения были сняты.