ЕС требует от Украины объяснений после раскрытия коррупционной схемы на $100 млн в энергетике

Европейские партнёры Украины запрашивают дополнительные гарантии прозрачности после того, как антикоррупционные органы выявили масштабную схему откатов в энергетическом секторе, к которой, по данным следствия, могли быть причастны приближённые президента Владимира Зеленского. В ответ Зеленский ввёл санкции против бывшего бизнес-партнёра и уволил нескольких министров.

Скандал вызвал неоднозначную реакцию в ЕС, пишет Politico. Одни страны считают расследование доказательством независимости украинских антикоррупционных институтов. Другие требуют от Киева конкретных шагов, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украина должна ускорить реформы.

Несмотря на ситуацию, европейская помощь не сокращается: ЕС подтвердил выделение €6 млрд, Эстония — €150 тыс., Германия рассматривает дополнительное финансирование. Но партнёры предупреждают: Украине нужно повысить прозрачность и улучшить управление госкомпаниями, прежде всего «Энергоатомом», вокруг которого и разгорелся скандал.

На фоне российских ударов по энергетике союзники опасаются подрыва доверия, который могут использовать критики Украины, включая Венгрию. Однако в ЕС подчёркивают, что поддержка Киева продолжается, а расследование должно стать шансом для «очистки и обновления» сектора.