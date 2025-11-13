Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) сообщила о результатах операции Midway Blitz, запущенной в сентябре под руководством президента Дональда Трампа и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. Операция проводится в сотрудничестве с другими структурами DHS и посвящена памяти Кэти Абрахам, погибшей в Иллинойсе в аварии, устроенной нелегальным мигрантом Хулио Кукул-Болом.

Цель операции — выявление и задержание уголовных нелегальных мигрантов, которые, по данным ICE, прибывали в Чикаго и Иллинойс в поисках защиты от депортации благодаря политике «городов-убежищ», поддерживаемой губернатором штата Джей Би Притцкером.

По данным DHS, с начала операции в Чикаго в городе зафиксировано снижение ключевых показателей преступности. Уровень убийств упал на 16 процентов, число случаев стрельбы — на 35 процентов, ограблений — на 41 процент, угонов автомобилей — на 48 процентов, а преступность в городской транспортной системе — на 20 процентов.

Власти отмечают, что операция продолжается и направлена на усиление мер безопасности в крупных городах, где действует политика ограничения сотрудничества с федеральными иммиграционными службами.