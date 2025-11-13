Украинский приемный сын Дима Тауэр предстал в суде Флориды по делу об убийстве приемных родителей

В суде Флориды продолжается рассмотрение дела 22-летнего Димы Джеймса Тауэра, усыновленного из Украины, обвиняемого в убийстве своих приемных родителей — 49-летней Дженнифер Кристин Тауэр и 48-летнего Робби Джеймса Тауэра.

По данным полиции, трагедия произошла поздним вечером 31 августа 2023 года в городе Норт-Порт. Соседка семьи сообщила, что в её дверь стучалась женщина, крича «Мне нужна помощь!», а на ступеньках была кровь.

Прибывшие офицеры заметили молодого мужчину с кровью на одежде, который закрывал багажник черного автомобиля Chevy Sonic, зарегистрированного на имя Димы Тауэра. На требования полиции остановиться он не отреагировал и попытался скрыться. Началась погоня: автомобиль несколько раз выезжал на встречную полосу и выехал на межштатную трассу. После применения шипов и остановки машины подозреваемый скрылся в лесу, но был задержан на следующий день на автозаправке в Северной Венеции.

В доме полиция обнаружила тела Дженнифер и Робби Тауэра, лежавших лицом вниз в гостиной. У мужчины были колото-резаные ранения в верхней части спины, у женщины — тяжёлые травмы головы. Кровь была найдена в нескольких комнатах, включая гостиную, спальню, кухню и у входной двери. На кухне лежало окровавленное полотенце.

Соседка сообщила полиции, что Дима жил с приемными родителями около месяца и, по её словам, был их приемным сыном.

Следствие установило, что смерть супругов носила насильственный характер и была умышленной. При задержании Тауэр был в той же одежде, что и во время бегства — серой футболке и красно-черных шортах.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в суде, правоохранители предъявили ему обвинение по статье убийство второй степени. На судебных слушаниях Тауэр несколько раз расплакался.

Адвокат защиты Марк Гилман попросил присяжных рассмотреть возможность вынесения обвинительного приговора по статье о непредумышленном убийстве, ссылаясь на то, что Тауэр был брошен биологическими родителями в Украине до усыновления.

Тауэр обвиняется в двух эпизодах убийства первой степени и может получить пожизненное заключение в случае осуждения.