Шокирующие письма Эпштейна раскрывают контакты с российскими чиновниками и компромат на Трампа

Новые электронные письма покойного финансиста Джеффри Эпштейна показывают, что он был в контакте с российскими чиновниками и предоставлял им информацию о бывшем президенте США Дональде Трампе.

Согласно публикации Politico, в письме от 24 июня 2018 года Эпстин писал бывшему премьер-министру Норвегии Торбьорну Ягланду: «Думаю, ты можешь предложить Путину, чтобы Лавров получил возможность поговорить со мной». Под «Лавровым» имеется в виду министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В других письмах Эпстин обсуждал Трампа с бывшим послом России при ООН Виталием Чуркиным, который внезапно умер в 2017 году. Эпстин отмечал: «Чуркин был великолепен. Он понял Трампа после наших разговоров. Всё просто. Он должен получить что-то — вот и всё».

Эти материалы вновь поднимают вопросы о связях Трампа с Россией, особенно на фоне вмешательства России в выборы 2016 года и предполагаемого использования компромата («компромат») для давления на бывшего президента. Эпстин, у которого в доме были многочисленные скрытые камеры и который публично поссорился с Трампом, мог располагать обширной информацией о личной жизни и действиях Трампа.

Эксперты отмечают, что письма Эпстина могут пролить новый свет на долгосрочные связи Трампа с российскими официальными лицами и спровоцировать новые обсуждения о возможном использовании компромата в международной политике.