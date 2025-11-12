Трамп подписал закон о завершении самого длительного шатдауна в истории США

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о возобновлении работы федерального правительства, положив конец самому продолжительному шатдауну в истории страны.

Документ был одобрен обеими палатами Конгресса, после чего глава государства незамедлительно поставил подпись. Работа федеральных агентств, включая программы продовольственной помощи, будет восстановлена уже в ближайшие часы.

Шатдаун длился 43 дня, став самым продолжительным в истории США. Конгресс направил законопроект президенту после голосования в Палате представителей — 222 голосов “за” при 209 “против”.

Приостановка финансирования вызвала серьёзные трудности для миллионов американцев, особенно получателей социальных пособий.

“Это великий день для Америки”, — заявил Трамп после подписания закона, подчеркнув, что “стране нужна сильная экономика и стабильное правительство”.

Рейтинг одобрения президента во время шатдауна оставался низким, однако сторонники Трампа приветствовали его решение завершить кризис без уступок в ключевых вопросах бюджета.