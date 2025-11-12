Опубликованы новые письма Джеффри Эпштейна, в которых упоминается Дональд Трамп

Комитет Палаты представителей США по надзору опубликовал более 23 тысяч страниц документов из имущества покойного финансиста Джеффри Эпштейна, среди которых обнаружены электронные письма, где упоминается президент Дональд Трамп.

Согласно опубликованным материалам, в одном из писем Эпштейн утверждал, что Трамп «знал о девушках» и «проводил часы» в его доме. В других сообщениях он называл Трампа «старым другом» и обсуждал их встречи во Флориде, включая Мар-а-Лаго.

Белый дом в ответ заявил, что эти письма «ничего не доказывают». Пресс-секретарь подчеркнула, что Эпстин был исключен из клуба Мар-а-Лаго лично президентом Трампом еще до того, как его арестовали.

Как сообщает NPR, опубликованные материалы стали частью расследования Конгресса, целью которого является выяснение, как Эпштейн мог долгие годы избегать наказания, несмотря на многочисленные обвинения в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Письма датируются 2018–2019 годами, за несколько месяцев до смерти Эпштейн. Демократы в Конгрессе заявили, что переписка «может пролить свет на связи между Эпстином и влиятельными лицами из окружения бывшего президента».

Республиканцы, в свою очередь, назвали публикацию «политическим спектаклем» и «попыткой дискредитации Дональда Трампа» накануне выборов 2026 года.