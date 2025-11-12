Лидер банды, ограбившей ювелирный магазин в Мэриленде, ранее осуждённый за похищение и разбой, вновь обвинён в угрозах прокурору

Федеральное жюри присяжных предъявило новые обвинения 35-летнему Станиславу Елизарову, заключённому федеральной тюрьмы в Этвотере (Калифорния), за угрозы убийством семье федерального прокурора. Об этом сообщил федеральный прокурор Эрик Грант.

По данным следствия, 23 марта 2024 года Елизаров, используя тюремный телефон, заявил помощнику федерального прокурора округа Мэриленд, что «убьёт всю его семью». Ранее он уже направлял в адрес прокурора письма с угрозами.

Елизаров ранее был осуждён федеральным судом штата Мэриленд на 30 лет лишения свободы за вооружённое ограбление ювелирного магазина в Оуингс-Миллс, похищение человека и разбойное нападение на дом с применением оружия. Тогда, в 2016 году, суд признал его лидером преступной группы, совершившей серию дерзких преступлений, включая кражу оружия и нападение на ювелира, в ходе которого было похищено ценностей на сумму около 500 тысяч долларов.

Новое дело против Елизарова расследуют ФБР, Федеральное бюро тюрем и Служба маршалов США при участии прокуратур округов Мэриленд и Восточная Вирджиния.

Если вина Елизарова будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 250 тысяч долларов. Обвинения на данный момент остаются лишь обвинениями — подсудимый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.