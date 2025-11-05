Почему семьи мигрируют? Образование детей — это «валюта любви»

Среди многочисленных трудностей миграции — разлуки, неопределённости и необходимости начинать всё сначала — семьи часто находят надежду в образовании своих детей. В книге «Теперь мы здесь: семейная миграция, образование детей и мечты о лучшей жизни» Габриэль Оливейра, доцент кафедры образования и бразильских исследований имени Жорже Пауло Лемана в Гарвардской высшей школе образования, показывает, как родители воспринимают школьное образование как «валюту любви» — способ придать смысл жертвам и инвестировать в более стабильное будущее своих детей.

Её исследование раскрывает эмоциональные и моральные аспекты миграции, которые слишком часто упускаются из виду в политических дебатах, показывая, как классы становятся пространством, где семьи обсуждают травмы, идентичность и принадлежность, и где школы могут либо усугубить изоляцию, либо открыть двери к достоинству и возможностям. Об этом Оливейра рассказала журналистам на еженедельном брифинге ACoM 25 октября.

«Люди часто покидают свои дома потому, что там, где они находятся, царит безнадёжность, и им не хватает надежды на процветание, работу, рост… В своём исследовании я часто обнаруживала, что мигранты и семьи мигрантов становятся своего рода однобокими персонажами в СМИ, о которых чаще всего говорят в контексте приезда по экономическим причинам или бегства от чего-то — и точка. Забывая, что это полноценный человек, целостный человек, который хочет, надеется и мечтает», — сказала Оливейра, рассказывая о концепции своей книги, где образование — это «валюта любви».

«Образование становится этой стабилизирующей силой: обещание того, что ваш ребёнок пойдёт в школу, будет учиться в классе с учителем, читать книги, проходить через всю эту рутину, даёт ощущение, что жертва того стоит. Значит, образование — это место, где родители проявляют заботу и любовь к своим детям. Для меня это было очень важным фрагментом пазла, позволяющим глубже понять причины, почему люди уезжают», — продолжила она.

«Моё исследование фактически началось в первое президентство Трампа, верно. Поэтому для многих это было невероятно сложно, учитывая то, что происходило. Эти семьи были задержаны и часто разлучены, так что большая часть их травм от произошедшего осталась в 2018 году», — поделилась Оливейра, сравнивая текущую непростую миграционную ситуацию с той, что была семь лет назад.

«Истории этих семей, поехавших за образованием, всегда невероятно вдохновляют меня. Их сопротивление говорит о том, что они воспринимают это как очередную чрезвычайную ситуацию: они говорят о множественных потрясениях. О чём я тоже пишу в книге: вы проходите через эти потрясения — покидаете дом из-за трудностей, приезжаете на границу, где происходит задержание и разлучение, что становится ещё одним сложным и травмирующим моментом, а затем воссоединяетесь… или оказываетесь в США, и тут случается COVID. И тогда многим из этих семей пришлось серьёзно задуматься, как содержать своих детей в это время».

«И сейчас мы находимся в фазе повышенного контроля, когда люди обеспокоены. Они боятся ходить на работу, боятся отвозить детей в школу. Это дети, которые пропустили много занятий в первой половине 2025 года, потому что родители волновались, что их могут забрать. Дети стали гораздо чаще пользоваться школьными автобусами, потому что никто не хочет садиться в машину», — рассказала она о текущей ситуации с детьми-иммигрантами.

«Просто представьте себе пятилетнего ребёнка: он идёт в школу и нервничает — вернётся ли он домой к своим родителям, не случится ли с ними что-то. Как он может учиться в таких обстоятельствах? И что тогда могут сделать учителя? Поэтому люди очень обеспокоены этим моментом», — подчеркнула Оливейра, отметив, что у иммигрантов почти не остаётся надежды на будущее. «Однако люди всё-таки полны надежды, что всё преодолеют».

Оливейра напомнила о случае с 17-летней студенткой Норрисонтей Рамос из Лос-Анджелеса: она была отличницей и была депортирована в Гватемалу вместе со своей матерью, коренной гватемалкой. Её мать умерла из-за отсутствия доступа к необходимым лекарствам, что заставило задуматься о непомерно высокой цене образования для страны.

«Мы не разрабатываем политику, особенно иммиграционную, с мыслями о благополучии детей и молодёжи. Мы застреваем в цикле, причиняя наибольший вред самым молодым. Существует и эта идея, что молодые люди стойкие — они справятся, ведь у них впереди целое будущее. Но это несправедливо», — отметила Оливейра. «Последствия этого — очень долгий путь к получению помощи. Даже люди с большой поддержкой страдают от дестабилизирующей политики, разработанной именно для этого».

«Эти молодые люди, являющиеся продуктивной частью нашего общества, теряют доверие, не чувствуют принадлежности, начинают искать её в другом месте и становятся уязвимыми. Это имеет долгосрочный эффект: порождает изоляцию и травмы, которые остаются на всю жизнь», — подчеркнула она.

Отвечая на вопросы журналистов, Оливейра отметила, что педагоги могли бы стать частью движения по поддержке семей. «С одной стороны, мы ожидаем, что учителя решат все социальные проблемы, которые есть в обществе, но при этом им мало платят, они перегружены работой, им постоянно приходится осваивать новые программы. Для этих педагогов важно лучше знать своих учеников, понимать, что с ними случилось и через что они прошли, а также знать историю их страны происхождения. Для преподавателей важно установить доверительные отношения». Вместе с учителем должна работать команда — психолог, социальный работник, логопед и все, кто находится в школе, — чтобы понимать, что происходит с ребёнком.

По словам исследовательницы, основной мотив родителей, которые везут своих детей в другую страну получать образование, — это «обеспечение лучшей жизни для них, возможность уйти оттуда, где они были, найти работу там, куда они направляются, и иметь постоянный доход, которого раньше не было».

Для родителей-иммигрантов образование в Соединённых Штатах является обещанием, что у их детей будут лучшие шансы и возможности, хотя американскую систему образования нередко критикуют в мире.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services