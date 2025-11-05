Medi-Cal даёт возможность пользоваться бесплатной стоматологической и офтальмологической помощью

Многие жители Калифорнии, участвующие в программе Medi-Cal, могут не знать, что имеют право на бесплатную стоматологическую и офтальмологическую помощь — услуги, призванные поддерживать здоровье и благополучие семей.

Несмотря на полное покрытие плановых осмотров, чистки зубов и офтальмологических обследований, только каждый пятый взрослый участник программы Medi-Cal ежегодно пользуется стоматологическими услугами. Эти услуги — не просто профилактические: они помогают предотвратить серьёзные проблемы со здоровьем, такие как кариес, инфекции и потеря зрения, которые могут повлиять на способность человека работать, заботиться о близких и поддерживать общее здоровье и благополучие.

На втором из шести специальных брифингов ACoM, состоявшемся 23 октября, приглашённые спикеры рассказали, как стоматологическая и офтальмологическая помощь способствуют миссии CalAIM по предоставлению более справедливой и ориентированной на человека медицинской помощи. Представители Департамента здравоохранения (DHCS) объяснили, кто имеет право на эти услуги, рассказали о часто упускаемых из виду преимуществах и о том, как участники могут получить доступ к медицинской помощи уже сегодня, включая многоязычную поддержку и инструменты, такие как приложение «Найти стоматолога».

Офтальмологическая помощь: можно получить бесплатные очки

«VisionCare — это путь к целостному здоровью человека. Услуги по уходу за зрением — важная часть трансформации Medi-Cal. Раннее выявление и профилактика могут быть реализованы в рамках планового осмотра, например, для диагностики хронических заболеваний, таких как диабет, гипертония и неврологические расстройства», — сказал доктор Донни Шиу, руководитель программы Medi-Cal Vision, отметив, что офтальмологическая помощь — одно из самых важных и часто упускаемых из виду преимуществ Medi-Cal. «Услуги по уходу за зрением — это больше, чем просто проверка зрения и очки. Они — важнейшая часть профилактической помощи, способствующая улучшению здоровья отдельных лиц, семей и сообществ».

«В рамках CalAIM эти результаты могут послужить основанием для своевременного направления к лечащему врачу, консультации по питанию или расширенного управления уходом, что предотвращает осложнения и улучшает результаты в долгосрочной перспективе. Участникам со сложными потребностями расширенное управление уходом предоставляет ведущего менеджера, который помогает ориентироваться в услугах, получить офтальмологическую помощь и обеспечить последующее наблюдение. Например, участник с диабетической ретинопатией получает скоординированную поддержку — офтальмологическую помощь, контроль уровня сахара в крови и обеспечение стабильности жилищных условий. Программа «Справедливость в здравоохранении в действии» восстанавливает льготы по зрению для взрослых, чтобы обеспечить получение бесплатных очков и осмотров. Medi-Cal учитывает эти ключевые социальные факторы здоровья», — рассказал он.

«Забота о зрении важна и может повлиять на повседневную жизнь человека — на чтение инструкций к лекарствам, посещение других медицинских приёмов, поездки на работу и с работы, а также уход за детьми или пожилыми родителями. Самое значимое событие недавнего времени — восстановление льгот на очки для взрослых. Более десяти лет взрослые не могли получить очки, поскольку они были ограничены в объёме. Теперь им не придётся тратить деньги из собственного кармана, чтобы купить необходимые очки», — подчеркнул доктор Донни Шиу.

«Сегодняшние льготы Medi-Cal покрывают комплексное обследование зрения, которое проводят оптометристы или офтальмологи, чтобы проверить зрение и здоровье глаз. Диабетикам необходимо чаще посещать врача, и это тоже покрывается. Будь то курсы вождения, чтения или бифокальные очки — они также предоставляются бесплатно. Как и другие тесты или осмотры, например, измерение внутриглазного давления, которое часто протекает бессимптомно», — продолжил он.

«С возрастом у некоторых людей появляются сопутствующие заболевания, связанные с макулярной дегенерацией, которым могут потребоваться специальные линзы, чтобы лучше читать этикетки. Эти услуги также доступны. Одно из наших уникальных страховых покрытий — это искусственные глаза для людей, потерявших глаз из-за болезни или травмы», — поделился доктор Шиу. «Таким образом, это довольно полное покрытие для обследований».

Medi-Cal сотрудничает с собственным заводом по производству линз и предоставляет специальные небьющиеся линзы для детей младше 18 лет. Взрослым Medi-Cal предлагает бифокальные линзы, которые позволяют одновременно видеть вдаль и читать.

Кроме того, участники программы Medi-Cal могут получить доступ к услугам по коррекции зрения и обращаться напрямую к офтальмологам. Чтобы найти врача, участникам нужно связаться со своим медицинским страховым планом, и им помогут подобрать ближайшего офтальмолога. В крупных округах, таких как Лос-Анджелес, действует программа LA Care, где врачи работают в группе Vision Service Plan Group.

«Ещё один новый план — Kaiser. У вас есть Kaiser Health Plan, вы можете обратиться к врачам Kaiser. Вам не нужно обращаться куда-либо ещё. На сайте DHCS есть ответы на часто задаваемые вопросы, а также телефон 800-541-5555. Все эти ресурсы доступны, чтобы задать вопросы и получить помощь», — подчеркнул доктор Шиу.

Бесплатная стоматологическая помощь

«Стоматологические льготы предоставляются вместе с правом на участие в Medi-Cal. Когда вы получаете право на Medi-Cal, вы также имеете право на Medi-Cal Dental. Детям до 21 года гарантировано полное покрытие, и это соответствует федеральному законодательству. В 2018 году Калифорния также решила предоставлять стоматологические льготы взрослым», — заявила Дана Дархем, руководитель стоматологической программы Medi-Cal. «Льготы предоставляются всем, кто имеет право на участие в Medi-Cal, включая лиц без документов и с другими иммиграционными статусами».

«Стоматология действительно является частью CalAIM, предназначенной для лечения человека в целом. Это касается медицинских, психических, социальных и стоматологических аспектов», — подчеркнула она. «Мы хотим сделать лечение стабильным и доступным, и добиваемся этого, работая над улучшением доступа и повышением качества».

«Некоторые аспекты стоматологической деятельности, на которые CalAIM делает акцент, — это профилактическая помощь. Сюда входят, например, фторлак, полезный в первую очередь для детей, а также герметизация и просвещение по вопросам здоровья полости рта», — сказала Дархем.

К стоматологическим услугам, которые покрываются Medi-Cal, относятся: осмотры, чистка зубов, рентген, пломбирование, лечение корневых каналов и установка коронок, уход за дёснами и глубокая чистка, зубные протезы (полные и частичные), брекеты для детей, неотложная помощь при боли или инфекции.

«А также всё, что необходимо с медицинской точки зрения. В определённых случаях люди имеют право на имплантаты, но не всегда», — подчеркнула она.

«После 1 июля 2026 года взрослые (лица старше 19 лет, не беременные и относящиеся к определённым миграционным категориям) будут иметь право только на экстренную стоматологическую помощь — например, при инфекции или сильной зубной боли. Беременные женщины продолжат получать стоматологические услуги в полном объёме независимо от иммиграционного статуса, а также в течение года после родов», — сказала Дархем.

«Если вы участник плана Medi-Cal, вы можете обратиться в свой план управляемого стоматологического обслуживания. Если вы оплачиваете услуги, воспользуйтесь справочником поиска поставщиков и Центром обслуживания участников программы Medi-Cal Dental».

«Здоровье полости рта напрямую связано с физическим здоровьем и может быть индикатором других проблем. Поэтому важно заботиться о своём общем здоровье», — подчеркнула Дана Дархем. «Мы просим вас рассказать об этом своей семье, соседям, сообществу: стоматологическая помощь — часть Medi-Cal. Чем больше людей узнают об этом, тем больше мы можем помочь им оставаться здоровыми».

Стоматолога, работающего с Medi-Cal, можно найти по ссылке: Find a Dentist. Чтобы связаться с Medi-Cal Dental, позвоните в Центр обслуживания клиентов по телефону 1-800-322-6384, чтобы задать вопросы или получить помощь.

Общую информацию о грядущих изменениях Medi-Cal можно посмотреть здесь.

Медицинская помощь для детей

«Я хочу, чтобы вы знали о здоровье полости рта, потому что это действительно ключ к общему здоровью. Если у ребёнка невылеченный кариес или зубная боль, это может привести к проблемам со сном, приёмом пищи и речью», — сказала Эйлин Эспехо, старший управляющий директор по здравоохранению организации Children Now.

«Речевая активность может влиять на концентрацию внимания, например, на школьных уроках, вызывать хронические пропуски занятий и общее ухудшение здоровья полости рта. Исследования показывают, что у детей с проблемами со здоровьем полости рта наблюдается более низкая успеваемость, потому что у них болят зубы, есть инфекции или они пропускают школу. А родители, сопровождающие детей на приёмы, в это время не работают».

«Таким образом, можно увидеть каскадный эффект, который оказывает здоровье полости рта. С точки зрения ребёнка это также влияет на его эмоциональное состояние. Например, если у ребёнка кариес, он может чувствовать стеснение при общении со сверстниками. Поэтому профилактика — ключ к успеху. Мы не хотим, чтобы дети страдали», — продолжила она.

«Новоиспечённые родители чаще приводят ребёнка к педиатру, чем к стоматологу, что вполне логично. Поэтому мы в Children Now активно работаем над интеграцией медицинского и стоматологического обслуживания — над тем, как обучить врачей первичной помощи быть надёжным источником информации и посланниками для родителей», — сказала она.

«Независимо от иммиграционного статуса, дети младше 19 лет застрахованы по программе Medi-Cal. Поэтому крайне важно обеспечить им доступ ко всем услугам, включая стоматологические и офтальмологические», — отметила Эспехо.

Она рассказала, что существует ряд ресурсов для родителей, включая First 5 California, Brush, Book, Bed и Smile California.

«Даже у новорождённых, у которых ещё не прорезались зубы, важно протирать дёсны после кормления грудью или из бутылочки. Некоторые родители могут не знать об этом, но чистые дёсны помогают заложить основу для роста здоровых зубов. А одна из вредных привычек — укладывание ребёнка спать с бутылочкой. Смесь или молоко способствуют кариесу, если не протирать дёсны после кормления», — добавила она.

«Профилактика действительно важна. Мы не хотим ждать, пока ребёнок будет страдать от того, чего можно избежать», — подчеркнула Эйлин Эспехо.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services